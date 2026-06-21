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В Самаре стартовал областной чемпионат по пляжному футболу

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В Самаре стартовал областной чемпионат по пляжному футболу

В субботу, 20 июня, на Первомайском спуске набережной Самары прошли матчи первого тура чемпионата Самарской области по пляжному футболу сезона 2026.

В турнире участвуют восемь команд: "Крылья Советов", "Спутник", PEFL, "ИнкомСтрой", "Команда им. А. Юмашева", "Копакабана", "АВМ-Втормет" (все — Самара) и "Исаклы" (с. Исаклы).

В первом матче тура PEFL обыграл "Крылья Советов" со счетом 8:6. "ИнкомСтрой" оказался сильнее "Команды им. А. Юмашева" — 7:2, "Спутник" победил "Копакабану" — 6:2, а "Исаклы" переиграли "АВМ-Втормет" — 6:3.

"Сегодня был первый игровой день чемпионата Самарской области по пляжному футболу. В команде появились новые игроки, поэтому было непросто сыграться", — рассказал футболист "Крыльев Советов" Никита Харитонов после матча с PEFL.

"Первый матч, первая победа. Пляжный футбол вернулся в Самару! Ребята радуются, получают удовольствие от игры", — отметил игрок "Спутника" Артем Даллакян.

Официальная церемония открытия чемпионата Самарской области по пляжному футболу состоится 27 июня на площадке Первомайского спуска набережной Самары. В этот день также пройдут матчи второго тура, пишет Волга-Ньюс.

Теги: Футбол

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