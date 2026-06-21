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Министерство строительства Самарской области пытается изъять недострой Клиники сердца на ул. Аэродромной

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Министерство строительства Самарской области пытается изъять недострой Клиники сердца на ул. Аэродромной

Министерство строительства Самарской области пытается изъять у ООО "Современные медицинские технологии" недострой Клиники сердца на ул. Аэродромной. Соответствующий иск рассматривается в Арбитражном суде Самарской области.

В материалах дела указывается, что спор идет за два здания со степенью готовности 94% и 48%. Министерство добивается их продажи с публичных торгов.

"Самарские медицинские технологии" возражают против удовлетворения иска и заявили ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, пишет Волга-Ньюс.

Суд назначил экспертизу, которая должна определить техническое состояние зданий, их соответствие проектной и исполнительной документации, наличие строительных и эксплуатационных недостатков, степень готовности и их рыночную стоимость. Результаты экспертизы суд планирует рассмотреть в сентябре.

Напомним, Клинику сердца площадью почти 26 тыс. кв. метров построили рядом с областным кардиоцентром в рамках государственно-частного партнерства. Инвестором выступало ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергея Шатило. Но когда здание было почти готово, в отношении бизнесмена было инициировано несколько уголовных дел, и в 2016 г. стройка встала. В 2019 г. власти через суд расторгли инвестиционный меморандум.

Несколько раз поднималась тема выкупа объекта в собственность региона. В 2025 г. стоимость выкупа оценивалась в 1,5 млрд руб., дооснащение клиники потребовало бы еще 4-5 млрд рублей. Однако до конкретных решений дело пока не дошло. 

Сам Сергей Шатило рассказывал, что находил нескольких федеральных инвесторов, которые готовы были вложиться в клинику, "но никому из них так и не дали этого сделать".

В 2025 г. "Современные медицинские технологии" подавали иск в арбитраж в попытке просудить право собственности на объект. По делу была назначена экспертиза, которая должна была установить, соответствует ли объект градостроительным, строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным, а также иным обязательным нормам и правилам, а также сделать заключение о том, создает ли здание угрозу жизни, здоровью людей и имуществу граждан и юрлиц.

Однако в начале июня компания отказалась от иска, объяснив это решение тем, что при подготовке документов для экспертизы стало известно о необходимости предоставить дополнительные материалы о соответствии подключения коммунальной сети необходимым параметрам. "С целью процессуальной экономии истец заявляет отказ от иска", - указывалось в материалах дела.

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