В Самарской области продолжается областная физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»

На второй неделе лета в муниципалитетах региона состоялись 127 мероприятий с участием 5600 человек.

На стадионе «Труд» в Тольятти прошла летняя спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященная Дню города.

Родители учащихся самарской школы №122 - команда по чир спорту - уже успешно выполнили нормативы и получили знаки отличия ГТО.

В Сызрани на стадионе «Волжанин» прошел спортивный праздник двора «Золотое лето-2026», в программу которого вошли веселые старты и турнир по волейболу.

Центр тестирования ГТО городского округа Чапаевск посетил лагерь «Дружба», где проходили соревнования спартакиады среди детских загородных оздоровительных центров.

В Нефтегорске на стадионе «Нефтяник» прошел муниципальный этап всероссийского марафона «Земля спорта-2026». Программа включала три дисциплины: многоборье ГТО, силовой экстрим и семейную эстафету.

В Суходоле на стадионе «Олимп» состоялся фестиваль комплекса ГТО, посвященный Дню России. Мероприятие прошло под девизом «От друзей не отставай, ГТО иди сдавай».

Подробнее об акции и комплексе ГТО - на страницах регионального оператора.