В Кировском районе Самары в ДТП пострадали трое детей

20 июня на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек.



В Кировском районе Самары в ДТП пострадало трое несовершеннолетних. В 18:00 36-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21113, двигался по Ракитовскому шоссе в направлении проспекта Карла Маркса, в районе дома № 4 «А». Водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди-идущего автомобиля Kia Rio, под управлением 48-летнего мужчины, и совершил столкновение с ним. Несовершеннолетним пассажирам Kia Rio — 13-летней девочке, 5-летнему мальчику и 3-летней девочке — назначено амбулаторное лечение.