Водитель автомобиля Ford Fusion скончался на месте ДТП в Жигулевске

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 17 августа в 21:40 в Жигулевске. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 18-летний водитель, управляя автомобилем Ford Fusion, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением 26-летнего водителя, после чего столкнулся с транспортным средством MAN TGX, под управлением 58-летнего водителя. После столкновений автомобиль Ford Fusion отбросило на полосу для движения в сторону г. Сызрань, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Porter, под управлением 49-летнего водителя и автомобилем ВАЗ 2105, под управлением 25-летнего водителя. Водитель автомобиля Ford Fusion скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, водителя автомобиля Lada Granta госпитализировали.