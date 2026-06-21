Вячеслав Федорищев поздравил самарских медиков с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны системы здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В сфере медицины Самарской области трудятся высокообразованные, ответственные, отзывчивые люди, проявляющие в своей ежедневной работе профессионализм и верность своему долгу. Усилия работников здравоохранения, федеральных и региональных органов власти направлены на решение главной задачи - повышение качества и доступности медицинских услуг, здоровьесбережение, увеличение продолжительности жизни наших граждан.

Мы реализуем программу модернизации первичного звена здравоохранения, цель которой - укрепление материально-технической базы и улучшение инфраструктурной составляющей, продолжаем обновлять оборудование, строить и ремонтировать медицинские объекты. В прошлом году более чем на 700 млн рублей увеличены расходы на капремонт, что позволило отремонтировать почти в 1,7 раза больше объектов здравоохранения, чем в 2024 году. И мы не снижаем эту планку.

Среди наших важнейших задач - привлечение и удержание высококвалифицированных медицинских кадров. С этой целью в регионе приобретается служебное жилье, действует единовременная выплата в размере 1 млн рублей для врачей, переехавших из других регионов для работы в учреждениях Тольятти и Сызрани.

Дорогие друзья! Вы избрали почетную и гуманную миссию – стоять на страже здоровья наших граждан. Искренне благодарю вас, ветеранов системы здравоохранения за нелёгкий, требующий полной самоотдачи и больших душевных затрат труд. Слова особой благодарности – медработникам, оказывающим медицинскую помощь нашим героям, участникам специальной военной операции и их семьям, жителям Донбасса, Новороссии и приграничных территорий.

От всего сердца желаю вам и вашим близким здоровья, оптимизма, благополучия, успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев