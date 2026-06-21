В Самарской области сотрудники полиции напомнили жителям о безопасности на водоёмах

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области на постоянной основе проводят профилактическую работу с жителями региона и его гостями. В связи с установившейся тёплой погодой особое внимание уделяется вопросам безопасного отдыха у воды и соблюдению требований пожарной безопасности.

Так, сотрудники ОМВД России по Исаклинскому району провели встречу с местными жителями. Правоохранители напомнили гражданам о правилах поведения на водоёмах, недопустимости купания в необорудованных местах и нахождения у воды в состоянии алкогольного опьянения. Участникам беседы также разъяснили меры пожарной безопасности при отдыхе на природе.

Кроме того, жителям рассказали о порядке действий при возникновении нештатных ситуаций, рассказали основы оказания первой помощи пострадавшим и алгоритм обращения в экстренные службы.

Полицейские призвали граждан соблюдать меры предосторожности и напомнили, что в случае происшествия необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.