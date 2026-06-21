Самарцы тратят в среднем 32 000 рублей в год на самообразование

Самообразование — важная часть жизни современных самарцев: 6 из 10 опрошенных продолжают учиться даже после школы, колледжа и вуза. По данным опроса, проведенного Авито Услугами, более четверти самарцев делают образовательный фокус на истории и литературе, финансах и иностранных языках.

Учеба для души и пользы

Как показал опрос Авито Услуг, 52% самарцев, которые уже занимаются самообразованием или планируют начать, отмечают, что учатся просто для себя — «для души», удовольствия и саморазвития. Особенно значительна доля таких респондентов в возрасте старше 65 лет — в целом по России она достигает 76%.

Еще 27% опрошенных учатся ради карьеры: для них самообразование — возможность повысить квалификацию и зарабатывать больше. Более четверти респондентов (26%) называет обучение делом привычки, 19% рассматривают образование как способ сменить профессию, 18% продолжают самостоятельно получать знания, чтобы быть в курсе новых трендов, а 15% учатся, чтобы найти новых друзей и больше общаться.

«Непрерывное образование — новая норма. По данным ВЦИОМ, 68% россиян считают периодическое получение дополнительных знаний необходимым. Это подтверждает и наше исследование: 6 из 10 опрошенных самарцев продолжают учиться даже после того, как получили высшее или среднее специальное образование — сами, на курсах или индивидуально с преподавателем. Тренд на образование через всю жизнь отражается и в аналитических данных. За год спрос на образовательные услуги вырос на 10,4%», – отмечает Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» Авито Услуг.

Курсы, видеоуроки и книги: что помогает самарцам в самообразовании

Самарцы выбирают разные стратегии и инструменты для самообразования, и крайне редко это лишь один формат: например, только чтение или только уроки с преподавателем.

Самым популярным источником новых знаний стало чтение книг, научных статей и просмотр видео. К нему прибегают более половины участников опроса. В первую очередь это объясняется доступностью информации и возможностью удобно совмещать процесс обучения с другими занятиями — учиться таким образом в отпуске и даже по дороге на работу.

К преподавателям за знаниями обращается меньшая часть опрошенных: 3 из 10 посещают онлайн и офлайн-курсы или берут индивидуальные уроки у репетиторов и преподавателей.

Более четверти опрошенных помимо теории рассматривает для себя и практические занятия: например, мастер-классы.

Науки точные и гуманитарные: чему учатся самарцы

Интересы участников опроса охватывают и профессиональные навыки, и хобби. В ТОП-5 самых популярных направлений обучения вошли история и литература (28%), финансы (28%), иностранные языки (28%), философия и психология (27%) и творчество (23%).

В целом по России женщины чаще мужчин для обучения выбирают творческие направления — рисование, музыку и рукоделие (32% и 16% соответственно). Среди мужчин наибольшее предпочтение отдано IT, программированию и цифровым навыкам — за них проголосовал каждый третий участник (15% у женщин).

Инвестиции в себя: сколько самарцы готовы платить за самообразование

В среднем самарцы, которые уже учатся или планируют начать и готовы инвестировать в этот процесс, тратят на дополнительное образование около 32 тыс. рублей в год.

В свое образование не только время, но и деньги инвестируют 6 из 10 опрошенных. Больше всего на свое обучение тратят россияне в возрасте от 18 до 24 лет — в целом по России эта сумма достигает 85 тыс. рублей в год.