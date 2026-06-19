В России предложили установить гарантированный стандарт зарплаты для медработников

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести минимальный гарантированный стандарт зарплаты для среднего и младшего медицинского персонала государственных и муниципальных медорганизаций в размере 150% среднемесячной региональной зарплаты.

Официальное обращение по данному вопросу лидер СР направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне минимальной гарантированной планки оплаты труда среднего и младшего медицинского персонала государственных и муниципальных медицинских организаций в размере не ниже ста пятидесяти процентов среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации", - сказано в письме.

Отмечается, что указанная мера позволит сформировать федеральный социальный стандарт оплаты труда медицинских работников, ниже которого заработная плата в сфере здравоохранения не должна опускаться в регионе проживания и работы специалиста.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что одной из наиболее значимых проблем в системе оплаты труда медперсонала остается существенная дифференциация заработных плат. Они, по его словам, зависят не только от квалификации и сложности выполняемой работы, но и от экономического положения конкретной территории.

"Медики из экономически менее благополучных регионов оказываются в положении двойного неравенства. Они зарабатывают значительно меньше своих коллег из других субъектов и получают ниже, чем специалисты из других отраслей в своем регионе. Ситуация недопустимая, и поэтому мы предлагаем ввести минимальный гарантированный стандарт оплаты труда", - добавил он.