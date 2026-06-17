В России обновят стандарт лечения шизофрении

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноярском районе Самарской области подходит к завершению капитальный ремонт автомобильной дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 километров.
В Красноярском районе завершается ремонт дороги к поселку Яблоневый
Сборная Самарской области приняла участие в чемпионате России по пауэрлифингу в дисциплине «троеборье классическое», который прошел в Йошкар-Оле.
Мария Семагина из Самарской области стала призером чемпионата России по пауэрлифтингу
В Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе с 6 по 13 июня проходил чемпионат мира в дисциплине «Свободная пирамида».
Самарец Александр Молчанов - чемпион мира по бильярдному спорту
17 июня Российское общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества» запустили патриотическую инициативу, главными героями которой выступят ветераны и участники специальной военной операции.
Самарская область присоединится к акции «Служу Отечеству»
В Самаре дом, в котором из-за взрыва газа погибли два человека, решили расселить
В Самаре дом, в котором из-за взрыва газа погибли два человека, решили расселить
Всего в регионе по состоянию на 16 июня разрешения выданы на 25 пляжей, в том числе на 9 пляжей Самары
Всего в регионе по состоянию на 16 июня разрешения выданы на 25 пляжей, в том числе на 9 пляжей Самары
Лариса Долина предъявила обманувшему ее жителю Тольятти и его соучастникам иск на 176,1 млн рублей
Лариса Долина предъявила обманувшему ее жителю Тольятти и его соучастникам иск на 176,1 млн рублей
спрос на подработку в сфере клининга вырос на 31% за год
Спрос на подработку в сфере клининга вырос на 31% за год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России обновят стандарт лечения шизофрении

254
В России обновят стандарт лечения шизофрении

Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, который существенно меняет действующий с 2022 года стандарт медицинской помощи при шизофрении. Обновленный документ, с которым ознакомился ТАСС, включает расширенный перечень диагностических мероприятий для госпитализированных пациентов.

В частности, помимо основных обследований, планируется добавить возможность проводить дополнительные анализы на гепатиты B и C, сифилис, а также ВИЧ-1 и ВИЧ-2. В перечень лечебных процедур вводятся плазмаферез и гемосорбция — методы очистки крови от токсичных веществ. Из немедикаментозных подходов исключается групповая терапия с участием родственников пациента.

Меняется и лекарственная часть: стандарт дополнят современными препаратами Брекспипразол и Тетрабеназин, тогда как Алпразолам, напротив, из перечня убирают.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В России с 1 сентября изменятся правила предоставления платных медуслуг
17 июня 2026  10:04
В России с 1 сентября изменятся правила предоставления платных медуслуг
283
В России обновят стандарт лечения шизофрении
17 июня 2026  09:16
В России обновят стандарт лечения шизофрении
254
16 июня 2026  19:59
Врач развенчал миф о норме в 10 тыс. шагов в день
474
Врач-невролог детской клинической больницы им В.Д. Середавина Наталья Савельева:
16 июня 2026  17:45
Самарский детский врач-невролог рассказала о влиянии гаджетов на мозг и важности цифровой гигиены
766
В регионе продолжается работа по реабилитации ветеранов специальной военной операции.
16 июня 2026  16:32
Самарские офтальмологи помогают ветеранам боевых действий
771
Медицина шаговой доступности: в Большечерниговском районе завершается строительство ФАП в поселке Поляков.
16 июня 2026  14:17
В Большечерниговском районе завершается строительство ФАПа
757
Российский умный костюм от СамГМУ и «Миобриз» прошёл сертификацию и допущен к клинической практике
15 июня 2026  12:43
Российский умный костюм от СамГМУ и «Миобриз» прошёл сертификацию и допущен к клинической практике
717
С сентября при диспансеризации начнут оценивать риск ишемической болезни сердца
13 июня 2026  16:42
С сентября при диспансеризации начнут оценивать риск ишемической болезни сердца
1531
Врачи Клиник СамГМУ спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания
11 июня 2026  15:06
Врачи Клиник СамГМУ спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания
2455
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
11 июня 2026  14:21
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
1283
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
460
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
488
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
16 июня 2026  09:07
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
677
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
15 июня 2026  17:27
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
1775
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
15 июня 2026  13:09
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
709
Весь список