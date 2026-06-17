В Челно-Вершинском районе задержали подозреваемого в краже имущества из частного дома, совершенной пять лет назад

В феврале 2021 года в отделение полиции по Челно-Вершинскому району обратился за помощью житель Самары, который сообщил о краже имущества стоимостью 25 тысяч рублей из дома в поселке Красный Строитель.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели помещение и прилегающую территорию, провели подомовой обход, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Заявитель сообщил сотрудникам полиции, что в данном доме не проживает, а использует его как дачу. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник на веранду дома, взломав навесной замок, после чего похитил комплект летней резины на литых дисках, перфоратор, электролобзик и три телескопические рыболовные удочки.

Следственным отделением ОМВД России по Челно-Вершинскому району по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

Следователем территориального отдела внутренних дел по изъятому на месте происшествия материалу назначалась трассологическая экспертиза, в службы и подразделения направлялись отдельные поручения на розыск злоумышленника и похищенного имущества. Оперативно причастных к хищению установить не удалось. В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили личность предполагаемого злоумышленника — 47-летнего механизатора, который за прошедшее время отбыл наказание в местах лишения свободы за угрозу убийством и переехал на постоянное место жительства в Краснодарский край.

В ходе рабочей командировки сотрудники уголовного розыска задержали и доставили злоумышленника в ОМВД России по Челно-Вершинскому району для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния. Следователи полиции признали его подозреваемым и провели проверку показаний на месте, в ходе которой он указал, куда 5 лет назад спрятал рыболовные удочки. Остальные вещи, по словам злоумышленника он выкинул.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего для направления уголовного дела в суд. Рыболовные снасти полицейские после следственных действий вернут законному владельцу.