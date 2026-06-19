Минобрнауки уточнило список документов для поступления в вузы

Для поступления в российские вузы абитуриентам необходимо предоставить паспорт, школьный аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных и ряд других документов. Об этом 19 июня сообщили в Минобрнауки РФ.

«В числе документов, необходимых для поступления: документ, удостоверяющий личность — паспорт, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, и другие», — приводит сообщение министерства «РИА Новости».

В ведомстве уточнили, что документы могут быть предоставлены в оригинале или в виде копий, при этом их нотариальное заверение не требуется.

Также в Минобрнауки сообщили, что документы на иностранном языке должны подаваться с переводом на русский, а документы об образовании, полученные за рубежом, при необходимости подлежат легализации в России.

Отмечается, что абитуриент может выбрать до пяти вузов и до пяти направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление и необходимые документы в этом году можно лично, по почте или через портал «Госуслуги», при этом сроки окончания приема устанавливаются самими университетами.