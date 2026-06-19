Россиян предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам

С 22 июня Вьетнам вводит новые правила въезда для туристов — им придется заполнять электронные карты прибытия. Об этом соотечественников предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что заполнение карты обязательно для всех пассажиров, прилетающих в международные аэропорты азиатской страны. Сделать это можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда туда. Полученный QR-код нужно будет предъявить на погранконтроле.

Эксперты объяснили, что анкета будет доступна в том числе на русском языке. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме, пишет Лента.