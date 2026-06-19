В Самаре в парке построят новый фонтан

В Самаре начался второй этап благоустройства парка имени Щорса. В 2026 обновят входную группу и старое асфальтовое покрытие, а также кое-что возведут.

«На данном этапе работ подрядчик разбирает старое асфальтовое и плиточное покрытие, а также демонтирует кирпичную подпорную стенку. После демонтажных работ специалисты приступят к устройству входной группы, тротуаров и строительству фонтана», — рассказали в мэрии Самары.

Также в рамках второго этапа благоустройства установят новые скамейки, урны и 16 опор фонарных столбов. В планах еще и озеленение территории: рабочие высадят 5 тысяч кустарников и организуют систему автополива.

Парк Щорса расположен на углу улиц Спортивной и Урицкого, недалеко от Крымской площади и ТЦ «Гуд'Ок». Парк открыли в 1943 году, его назвали именем героя гражданской войны Николая Щорса. Изначальная площадь парка составляла 6 га, однако в наши дни она сократилась до 3,2 га, пишет 63.ру.