Тольяттинец выплатил 75 тысяч рублей за применение физической силы к сотруднику полиции

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель «Автограда» стал вести себя крайне буйно. Соседи вызвали полицию. Приехавший на место сотрудник потребовал от дебошира прекратить противоправные действия. Не желая быть привлеченным к административной ответственности за мелкое хулиганство, мужчина решил действовать кардинально и нанес представителю власти удар.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 75 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти

В рамках исполнительного производства должника ограничили в праве выезда за пределы страны, а также вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему имущества.

В результате принятых мер мужчина погасил уголовный штраф за применение насилия в отношении должностного лица в полном объеме.