Самарцы жалуются на нехватку бензина и очереди на АЗС в двух районах

Жители Самары продолжают сообщать о проблемах с топливом на местных заправках.

Например, горожанин в комментариях под постом губернатора Вячеслава Федорищева вчера вечером сообщил, что 92-го бензина нет на АЗС в Кировском районе на улице Георгия Димитрова, 1а (после поворота со Стара-Загоры).

Также, по его словам, отсутствует топливо на заправке в Промышленном вблизи БКК на Московском шоссе, 232. А у дома № 262б была большая очередь, которая растянулась от пересечения с проспектом Кирова.

Ситуацию прокомментировали представители регионального Минпромторга. Объяснили, что ситуация стабильна и остается на контроле областного правительства.

Уточнили: временные ограничения на розничный отпуск автомобильного топлива есть только «на некоторых заправочных станциях». Причем на спецтранспорт меры не распространяются, пишет Самара-МК.

«Сетевые АЗС других крупных компаний работают без ограничений», — добавили в министерстве.