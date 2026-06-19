В Безенчуке в машине нашли целлофановый пакет, внутри которого находились 37 свертков с наркотиком

При проверке оперативной информации сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Безенчукскому району на трассе в Самарской области задержали мужчину и женщину - жителей города Чапаевска по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В ходе осмотра автомобиля, на котором они передвигались, полицейские обнаружили и изъяли целлофановый пакет, внутри которого находились 37 свертков с порошкообразным веществом.

Проведя неотложный обыск в квартире ранее не судимых злоумышленников, сотрудники полиции изъяли пакет с подобным содержимым, электронные весы и другие приспособления для фасовки.

Согласно экспертизе, проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, все изъятые вещества являются наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 90 граммов.

Как пояснил оперативникам 51-летний мужчина, ему позвонил незнакомец и предложил распространять наркотики за денежное вознаграждение. Он поделился идеей «заработка» с 44-летней сожительницей, после чего они забрали в указанном «работодателем» месте два пакета с запрещенными веществами, один расфасовали на мелкие дозы и везли для распространения на территории Безенчукского района. Однако свой противоправный умысел до конца осуществить не смогли, так как их оперативно задержали полицейские.

Следственным отделом ОМВД России по Безенчукскому району в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Судом по ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к вовлечению жителей Самарской области в противоправную деятельность.