Я нашел ошибку
Главные новости:
Бесплатная догазификация частного сектора и СНТ продолжается в Самаре
Бесплатная догазификация частного сектора и СНТ продолжается в Самаре
В России могут запретить выдавать микрозаймы ночью
В России могут запретить выдавать микрозаймы ночью
В аэропорту Самары 31 июля задерживается более десятка рейсов
В аэропорту Самары 31 июля задерживается более десятка рейсов
В Самаре уточнили сроки планируемого проекта по очистке Мазутного озера
В Самаре уточнили сроки планируемого проекта по очистке Мазутного озера
Поездки в Самаре достаточно равномерно распределяются в течение дня
Поездки в Самаре достаточно равномерно распределяются в течение дня
рано утром в Ставропольском районе произошло возгорание автомобиля
Рано утром в Ставропольском районе произошло возгорание автомобиля
Логистический центр на участке в 31 га может появиться в окрестностях Самары
Логистический центр на участке в 31 га может появиться в окрестностях Самары
Каждый пятый завел полезные знакомства благодаря спорту
Каждый пятый завел полезные знакомства благодаря спорту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.86
0.5
EUR 90.88
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У жителя Новокуйбышевска нашли ампулы с морфием

121
У жителя Новокуйбышевска нашли ампулы с морфием

В январе текущего года сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Новокуйбышевску поступила информация о том, что безработный 46-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, причастен к хранению запрещенных веществ.

С целью проверки поступивших сведений оперативники и кинолог со служебной собакой в присутствии понятых провели обследование места жительства предполагаемого злоумышленника. В тумбочке они обнаружили сумку, из кармана которой изъяли зип-пакет с порошком и обернутый в фантик от конфеты сверток с веществом белого цвета, а в коробке из-под телефона — десять запечатанных ампул с маркировкой «Морфин».

В ходе опроса мужчина пояснил, что всё изъятое принадлежит ему, он периодически употребляет наркотические средства, которые приобретает через сеть Интернет. Данные сведения нашли свое подтверждение в ходе предварительного расследования.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество, хранящееся в зип-пакете и конфетной обертке, является производным наркотического вещества в значительном размере. А изъятые у злоумышленника ампулы содержат в своем составе морфин общей массой 1 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст.228 УК РФ, в отношении задержанного объединены в одно производство, расследованы и направлены в суд.

Новокуйбышевский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и с учетом всех обстоятельств назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Приговор вступил в законную силу. Кроме того, осужденного обязали пройти лечение и медико-социальную реабилитацию у врача-нарколога.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарца будут судить за покушение на сбыт мефедрона
28 июля 2026, 11:54
Самарца будут судить за покушение на сбыт мефедрона
По данным оперативников, мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, трудился сборщиком очков. Криминал
682
В Тольятти полицейские предотвратили сбыт полкило марихуаны
23 июля 2026, 13:56
В Тольятти полицейские предотвратили сбыт полкило марихуаны
Установлено, что задержанный − безработный местный житель 1987 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Криминал
1196
Жигулевец поднял с земли сверток с синтетикой и был задержан
21 июля 2026, 11:01
Жигулевец поднял с земли сверток с синтетикой и был задержан
По заключению Экспертно-криминалистического центра Управления МВД России по городу Тольятти установлено, что в изъятом свёртке находился наркотик... Происшествия
602
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026  21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
560
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
701
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026  13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
756
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
776
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
903
Весь список