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В Госдуме допустили увеличение лимитов семейной ипотеки с 1 июля

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В Госдуме допустили увеличение лимитов семейной ипотеки с 1 июля

Ожидается, что с 1 июля в программе льготной семейной ипотеки повысят максимальную сумму кредита, что позволит семьям приобретать более просторное жилье. Об этом 19 июня сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Основным позитивным вектором [корректировки программы], скорее всего, станет увеличение кредитных лимитов, что позволит семьям приобретать недвижимость, соответствующую их реальным потребностям. Повышение лимитов критически важно для покупки более просторных квартир, в которых нуждаются семьи с несколькими детьми», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Кошелева, действующие лимиты в размере 6 и 12 млн рублей на фоне роста цен на недвижимость уже не покрывают стоимость семейных форматов жилья.

Как отметил парламентарий, при разработке изменений рассматривались разные варианты повышения лимитов. Первый предполагает географическую дифференциацию: до 16 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и до 8 млн рублей для других регионов России. Второй вариант связан с площадью жилья — увеличение лимита в 1,5 раза при покупке квартиры от 60 кв. м, который, по его мнению, выглядит наиболее обоснованным с точки зрения градостроительной политики.

Кошелев подчеркнул, что такой подход мог бы стимулировать застройщиков проектировать более функциональное семейное жилье, а покупателей — выбирать комфортные квартиры вместо малогабаритных вариантов.

Первый зампред комитета Госдумы отметил, что повышение лимитов является необходимой реакцией на рост стоимости квадратного метра на фоне инфляции.

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