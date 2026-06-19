Первые украшения для ребенка: как выбрать их правильно

Первые украшения – это не только эстетический выбор, но и важный шаг, который требует внимательного подхода. Детская кожа более чувствительна, активность ребенка выше, а сами украшения часто становятся первым личным аксессуаром, с которым малыш или ребенок постарше учится обращаться бережно. О том, как выбрать первые серьги, цепочку или браслет, на что обратить внимание при покупке и каких ошибок стоит избегать, рассказывает директор по продукту SOKOLOV Елена Ракутина.



Первое украшение для ребенка чаще всего становится подарком: на крестины, первый день рождения или другое значимое событие. Именно поэтому к выбору важно подходить не только с точки зрения внешнего вида, но и с учетом безопасности, удобства и возраста. Украшение, которое идеально смотрится на витрине, может оказаться неподходящим для повседневной носки, если не учесть особенности детской кожи и образа жизни ребенка.

«Главное правило первых украшений – они должны быть в первую очередь безопасными и комфортными, и только потом красивыми. Ребенок не будет специально беречь изделие, поэтому важно, чтобы украшение само было устойчиво к активной носке и не доставляло дискомфорта», – отмечает эксперт.



Ключевой параметр при выборе – материал. Для детских украшений предпочтительнее золото высокой пробы или качественное серебро: эти металлы реже вызывают реакции и хорошо переносят постоянный контакт с кожей. От бижутерии и низкопробных сплавов в детском возрасте лучше отказаться: даже если у ребенка нет выраженной чувствительности, регулярный контакт с такими материалами может спровоцировать раздражение. Отдельное внимание стоит уделить застежкам и креплениям: они должны быть надежными, без острых краев, удобными для самостоятельного снятия и надевания, если речь идет о ребенке постарше.

Второй важный момент – размер и форма. Серьги для маленьких детей выбирают аккуратные, гладкие, без длинных подвесок и крупных камней, за которые можно зацепиться. Оптимальный формат – это небольшие классические «английские» замки, которые надежно фиксируются или пусеты на винтовом замке для девочек постарше.

Цепочки подбираются с учетом возраста и роста ребенка: слишком длинная цепочка может цепляться за одежду или игрушки, поэтому для дошкольников это не самый подходящий вариант для повседневной носки. Браслеты лучше выбирать мягкой формы, не массивные и с надежным замком. И это тоже украшение скорее для детей школьного возраста, чем для малышей. Кольца в раннем возрасте лучше не дарить вовсе – пальцы ребенка быстро растут, и украшение становится либо тесным, либо легко теряется.



«Распространенная ошибка – выбирать первое ювелирное украшение «на вырост» и делать ставку на сложный дизайн. В детских украшениях лучше работает классика: лаконичные формы, спокойные оттенки, минимум деталей. Это и удобнее, и дольше остается актуальным», – добавляет Елена Ракутина.



Не менее важна и история, которая стоит за украшением. Первое колечко, цепочка с подвеской-инициалом или серьги, подаренные на значимую дату, часто становятся семейной реликвией и сохраняются на годы. Поэтому при выборе стоит думать не только о текущем моменте, но и о том, какую эмоциональную ценность украшение может нести в будущем. И, конечно, не стоит перегружать ребенка количеством: одно-два украшения, которые носятся осознанно, работают лучше, чем несколько комплектов сразу. Так у ребенка формируется бережное отношение к личным вещам и понимание того, что украшение – это не просто аксессуар, а часть семейной истории.