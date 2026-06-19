Пригородный поезд отменят между Жигулевском и Самарой 24 июня

В Самарской области 24 июня 2026 года временно изменится расписание движения поездов на участке Жигулевское море — Жигулевск. В этот день не будет курсировать пригородный состав №7132/7131, который обычно отправляется из Жигулевска в 06:20 и прибывает в Самару в 08:10. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

«Отмена рейса вызвана проведением необходимых ремонтных работ Куйбышевской железной дороги», — пояснил перевозчик.

Пассажиров призывают следить за актуальным расписанием на официальном сайте и в кассах вокзалов. Информации о возобновлении движения по обычному графику пока нет, пишет Самара-КП.