В Самаре бывший торговый представитель ответит перед судом за хищение более 1 млн рублей работодателя

Самарскими следователями в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего торгового представителя, задержанного полицейскими за хищение более 1 млн рублей работодателя.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района Управления МВД России по г. Самаре, окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», в отношении 44-летнего ранее не судимого жителя города Похвистнево Самарской области.

В полицию за помощью обратился представитель одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся реализацией кондитерских изделий, с заявлением о хищении более 1 млн рублей.

Сотрудники органов внутренних дел приобщили к материалам уголовного дела предоставленные заявителем документы, в том числе акты сверки товаров, за которые ему не поступили денежные средства от контрагентов в счет оплаты, товарно - транспортные накладные, направили запросы в различные организации, опросили работников организации.

Изучив полученные материалы, полицейские восстановили обстоятельства произошедшего: работник организации, который осуществлял сбор денежных средств с контрагентов общества, не вернул в кассу собранные наличные. Хищение оперативно заметил директор ООО, который попытался взыскать со злоумышленника деньги, но, поняв, что самостоятельно не справится, обратился за помощью в полицию.

В настоящее время злоумышленнику, давшему признательные показания, вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Представителю потерпевшего следователями разъяснен порядок искового производства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области