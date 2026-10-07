Более 400 соцобъектов Самары подключены к отоплению

В Самаре продолжается поэтапное подключение отопления в социальных учреждениях. На сегодняшний день теплоноситель подан более чем в 40% объектов социальной сферы. Это 90 зданий школ, 155 детских садов, 34 учреждения спорта, культуры и допобразования, а также 155 объектов здравоохранения. По заявкам руководителей учреждений первые соцобъекты начали подключать к теплу со 2 октября.



В течение лета в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования провели комплекс мероприятий по подготовке систем отопления к сезону. В частности, выполнили опрессовку, промывку систем, замену сопел элеваторов, приборов учета и манометров, а также частичную замену батарей. В 18 школах на системах отопления провели капремонт.



Среди учреждений культуры и спорта одними из первых теплоноситель получили спортивная школа олимпийского резерва № 13 им. О.Д. Артешиной и дом культуры «Заря».



«У нас достаточно большие залы, поэтому требуется время для полного обогрева, в среднем это занимает от 7 до 10 дней. Но в небольших помещениях уже становится тепло, – рассказал директор дома культуры «Заря» Андрей Парфенов. – Все необходимые мероприятия для пуска тепла провели и получили документы к 20 сентября. Подали заявку заранее, и уже 5 октября в наш дом культуры подали тепло».



С 5 октября отопление также постепенно подается в многоквартирные дома, на сегодняшний день подключено 20,8% жилфонда. Уточнить дату подачи теплоносителя в свой дом можно на сайте управляющей компании или ТСЖ — они разместят информацию о подключении домов на своих официальных сайтах, на информационных стендах многоквартирных домов или в домовых чатах в МАХ.

Фото: администрация Самары