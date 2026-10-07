Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регионального оргкомитета «Самара 450».

"Готовимся к празднованию в 2036 году 450-летия Самары. 9 июня 2026 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О праздновании 450-летия основания города Самары».

Внимание и поддержка нашего национального лидера возлагает на нас повышенные обязательства. Самара действительно должна преобразиться за ближайшие 10 лет.

Работа предстоит очень масштабная, капиталоемкая, системная по всем направлениям, с конкретными целями, задачами и сроками, а главное, чтобы наши жители видели качественные изменения.

Мы усиливаем направление культуры и проведем реорганизацию: объединяем министерство культуры и министерство туризма. Новый блок возглавит Екатерина Матвеева, которая сейчас руководит министерством туризма.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина перейдет на другую, не менее важную и ответственную работу. Предложил ей возглавить Общественную палату Самарской области.

Сегодня на заседании обсудили приоритетные направления развития областной столицы в соответствии со стратегией социально-экономического развития Самарской области и, что принципиально важно, с учетом мнения наших жителей.

Благоустройство, комплексное развитие территорий, строительство, развитие инфраструктуры, транспорта, туристического потенциала, сохранение исторического наследия, развитие образования, спорта и детского отдыха и многое другое.

Важно учитывать современные тенденции: включим блок цифровизации во все направления стратегии. А также добавим блок экономика и финансы.

Рассмотрели и организационные вопросы подготовки к проведению празднования 450-летия областной столицы. Утвердили сроки подготовки комплексного плана мероприятий — ключевые документы должны быть сформированы до 1 февраля 2027 года.

Дальше начнется предметная реализация всего задуманного на благо нашего любимого города и всего региона", – написал губернатор в своем канале в МАКС.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области