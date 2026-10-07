Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Виктором Сойфером и Ириной Калягиной

Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Виктором Сойфером, который многие годы возглавлял Общественную палату Самарской области, и с Ириной Калягиной.

"Ирина Евгеньевна продолжительное время стояла во главе Министерства культуры нашего региона. Её опыт, авторитет и глубокое понимание запросов общества могут стать важной опорой для всей общественной повестки.

Ранее Виктор Сойфер предложил кандидатуру Ирины Евгеньевны на пост нового председателя Общественной палаты. Уверен, что эта инициатива найдёт поддержку.

Ее работа поможет и дальше развивать конструктивное взаимодействие между общественными объединениями и органами власти на благо Самарской области", — написал глава региона в своем канале в МАКС.

Фото: скриншот видео / Самарская область