Я нашел ошибку
Главные новости:
Тема встречи была посвящена основам работы с следователя, а также специфике работы следователя-криминалиста с криминалистической техникой.
Сотрудники регионального СУ провели профориентационное занятие с учащимися гимназии
В Самарской области проводится второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2026».
«Нелегал – 2026»: в Волжском районе в одной из теплиц полицейскими пресечено 16 фактов нарушения миграционного законодательства
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Виктором Сойфером, который многие годы возглавлял Общественную палату Самарской области, и с Ириной Калягиной.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Виктором Сойфером и Ириной Калягиной
Министр культуры Самарской области Ирина Калягина перейдет на другую, не менее важную и ответственную работу.
Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регионального оргкомитета «Самара 450»
В Новосибирской области состоялся мемориал Андрея Якутова - соревнование, которое проводится на протяжении 34 лет в память о спортсмене и тренере, стоявшем у истоков развития киокусинкай в регионе.
Варвара Вологдина из Самарской области стала призером всероссийских соревнований по киокусинкай
7 октября в Самарской области стартовал первый этап ежегодных командно-штабных учений. Их главная цель — отработать взаимодействие экстренных служб и проверить готовность региона к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Самарская область присоединилась к Всероссийской тренировке по гражданской обороне
По версии следствия, 20-летний молодой человек, работая летом 2026 года воспитателем в детском оздоровительном лагере в городе Сызрани, неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним.
В Сызрани задержали воспитателя, подозреваемого в жестоком обращении с детьми в оздоровительном лагере
7 октября в школах Самары стартовали Всероссийские открытые уроки безопасности - они являются частью масштабной Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, организованной МЧС России.
Уроки безопасности проходят в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.71
0.78
EUR 96.03
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Виктором Сойфером и Ириной Калягиной

214
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Виктором Сойфером, который многие годы возглавлял Общественную палату Самарской области, и с Ириной Калягиной.

Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Виктором Сойфером, который многие годы возглавлял Общественную палату Самарской области, и с Ириной Калягиной.

"Ирина Евгеньевна продолжительное время стояла во главе Министерства культуры нашего региона. Её опыт, авторитет и глубокое понимание запросов общества могут стать важной опорой для всей общественной повестки.

Ранее Виктор Сойфер предложил кандидатуру Ирины Евгеньевны на пост нового председателя Общественной палаты. Уверен, что эта инициатива найдёт поддержку.

Ее работа поможет и дальше развивать конструктивное взаимодействие между общественными объединениями и органами власти на благо Самарской области", — написал глава региона в своем канале в МАКС.

 

Фото:   скриншот видео / Самарская область

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
7 октября 2026  13:05
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
384
в Самаре к теплу подключили 20,8% жилищного фонда
7 октября 2026  12:26
В Самаре к теплу подключили 20,8% жилищного фонда
353
Штольни в Сокольих горах на Красной Глинке продали на торгах
7 октября 2026  11:35
Штольни в Сокольих горах на Красной Глинке продали на торгах
399
В Самаре планово включат сирены
7 октября 2026  10:08
В Самаре планово включат сирены
419
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
6 октября 2026  13:18
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
808
Весь список