Я нашел ошибку
Главные новости:
В Безенчуке в машине нашли целлофановый пакет, внутри которого находились 37 свертков с наркотиком
В Безенчуке в машине нашли целлофановый пакет, внутри которого находились 37 свертков с наркотиком
Первые украшения для ребенка: как выбрать их правильно
Первые украшения для ребенка: как выбрать их правильно
В Госдуме допустили увеличение лимитов семейной ипотеки с 1 июля
В Госдуме допустили увеличение лимитов семейной ипотеки с 1 июля
Минобрнауки уточнило список документов для поступления в вузы
Минобрнауки уточнило список документов для поступления в вузы
Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы
Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы
Продажи новых ноутбуков HP в Самаре выросли в 2,5 раза: итоги I квартала 2026 года
Продажи новых ноутбуков HP в Самаре выросли в 2,5 раза: итоги I квартала 2026 года
В полицию обратилась 39-летняя жительница Самарской области, перечислившая мошенникам 700 тысяч рублей
В полицию обратилась 39-летняя жительница Самарской области, перечислившая мошенникам 700 тысяч рублей
Тольяттинец выплатил 75 тысяч рублей за применение физической силы к сотруднику полиции
Тольяттинец выплатил 75 тысяч рублей за применение физической силы к сотруднику полиции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы

82
Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы

Молодежь Самарской области научится вычислять мошенников при поиске работы в онлайн-игре «Идеальное собеседование». Она создана проектом «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Роскомнадзором. Игра поможет молодым людям отличать честные предложения о работе от фейковых, распознавать «красные флаги», защищать персональные данные и принимать осознанные решения при поиске вакансий. Интерактивный проект направлен на развитие цифровой грамотности молодежи и повышение безопасности при поиске работы в интернете. Сыграть в игру можно по ссылке.

Проект «Профразвитие» уже несколько лет помогает молодежи со всей страны находить работу, проходить стажировки и выстраивать карьерный путь. Его поддерживают более 200 партнеров – федеральные ведомства, крупные российские компании и организации. С 2026 года для формирования у молодежи навыков безопасного поведения в цифровой среде и ответственного подхода к поиску работы в интернете в проекте участвует Роскомнадзор.

Сегодня значительная часть карьерных возможностей переместилась в онлайн-среду, и вместе с этим растут риски столкновения с мошенничеством. По данным Банка России, еще в 2024 году с финансовым кибермошенничеством сталкивался каждый третий россиянин, при этом 9% пострадавших потеряли деньги, а в 2025 году количество мошеннических операций увеличилось на 31,2%. Ситуацию подтверждает и статистика правоохранительных органов: в период с января по март 2026 года в России зарегистрировано более 69 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в число которых входит мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с использованием электронных средств платежа, мошенничество в сфере компьютерной информации и другие. Поэтому важно не только помогать молодежи с карьерным стартом, но и учить безопасно ориентироваться в цифровой среде – именно на это направлен совместный продукт проекта «Профразвитие» платформы «Россия – страна возможностей» и Роскомнадзора.

«Сегодня молодые люди ищут работу, проходят собеседования и выстраивают коммуникацию с работодателями преимущественно в цифровой среде, где все чаще сталкиваются с мошенническими схемами. В таких условиях особенно важно, чтобы они умели распознавать риски еще на этапе поиска вакансий. Онлайн-игра даст возможность в безопасной и увлекательной форме прожить реальные ситуации, с которыми сталкиваются соискатели, научиться замечать подозрительные сигналы, задавать правильные вопросы и принимать осознанные решения. Такой интерактивный формат помогает не только получить знания, но и выработать привычку критически оценивать информацию»,  рассказывает директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

Каждый день появляются новые формы цифрового мошенничества, и молодежь часто становится первыми, кого атакуют. Например, в 2024 году Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов, а в 2025 году количество выявленных фишинговых ресурсов превысило 100 тысяч, в том числе связанных с трудоустройством. Такие масштабы подтверждают необходимость системной профилактики и обучения навыкам цифровой безопасности, в том числе через интерактивные форматы.

«Мошенники становятся все изобретательнее: они маскируются под работодателей, играют на желании молодых людей найти хорошую работу, предлагают щедрые условия трудоустройства, просят пройти «тестовое задание» по ссылке или заполнить анкету с персональными данными. Все чаще такие предложения выглядят как реальные. Наша задача – научить неопытных соискателей видеть ловушку до того, как она захлопнется. Онлайн-игра «Идеальное собеседование» – это тренажер цифровой бдительности, где можно ошибаться без риска, чтобы потом не обжигаться в реальной жизни», – рассказывает руководитель направления персональных данных Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» Екатерина Ефимова.

В онлайн-игре «Идеальное собеседование» игрок проходит путь от просмотра вакансии до интервью, учится задавать уточняющие вопросы, замечать подозрительные детали и делать выбор. Сценарии игры основаны на реальных случаях – от вовлечения в дропперскую деятельность и установки вредоносных программ до фальшивых предложений от «брокеров». Каждый эпизод показывает, как легко заманчивое объявление о работе может обернуться утечкой данных, потерей средств или даже участием в противоправных действиях.

Проходя игровые сценарии, участники из Самарской области получают практический опыт безопасного поведения в сети и учатся принимать взвешенные решения в ситуациях неопределенности. Осознанный выбор делает поиск работы безопаснее и успешнее, а доверие к честным работодателям – крепче. Проект формирует у молодежи устойчивые навыки цифровой гигиены и ответственного отношения к построению карьеры в онлайн-среде. Игра доступна по ссылке.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».
18 июня 2026  22:20
Стратегические решения: Вячеслав Федорищев провел конференцию реготделения партии «Единая Россия»
575
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
666
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
1589
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
444
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
617
Весь список