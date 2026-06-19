В полицию обратилась 39-летняя жительница Самарской области, перечислившая мошенникам 700 тысяч рублей

В полицию за помощью обратилась 39-летняя жительница Самарской области, перечислившая на указанный незнакомцем в SMS расчетный счет 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Со слов бухгалтера одного из фермерских хозяйств, в одном из мессенджеров ей пришло сообщение о якобы взломе учетной записи на портале государственных услуг. В тексте указывался номер телефона и требование для восстановления доступа срочно связаться с технической поддержкой.

Когда женщина позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, представившийся работником службы поддержки. Он сообщил, что от ее имени оформлена доверенность на получение кредита в одном из крупных банков на сумму более 1 млн рублей. Для предотвращения списания средств и закрытия «угрозы» незнакомец посоветовал срочно перевести аналогичную сумму на временный счет, якобы для блокировки операции. Женщина сообщила незнакомцу, что у нее есть только 700 тысяч рублей наличными. Аферист пояснил ей, что этого мало, но для остановки выдачи кредита можно будет доложить оставшиеся деньги позже.

Следуя полученным от мошенника инструкциям, сельская жительница приехала в областную столицу и совершила перевод имеющейся суммы по QR-коду в банкомате через приложение одного из банков.

Вернувшись домой, она рассказала о случившем родственникам, и те убедили ее обратиться в полицию за помощью. В настоящее время возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личности причастных.

Полиция напоминает: никогда не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, не звоните по номерам, указанным в SMS от неизвестных, и не совершайте переводы по требованию незнакомцев. Официальные службы, включая Госуслуги и банки, никогда не просят переводить деньги для «восстановления доступа» или «защиты счета».