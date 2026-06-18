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В Госдуме призвали не переходить по ссылкам о «семейных выплатах» из сообщений

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В Госдуме призвали не переходить по ссылкам о «семейных выплатах» из сообщений

Семьям с детьми не следует переходить по ссылкам из сообщений о якобы положенных им выплатах, так как мошенники могут получить доступ к банковским счетам и аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Об этом в четверг, 18 июня, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий напомнил, что с 1 июня Социальный фонд начал прием заявлений на возврат НДФЛ с 13% до 6% для семей с двумя и более детьми. По его словам, злоумышленники используют информацию о новой мере поддержки для рассылки поддельных уведомлений и фишинговых ссылок.

«Самое опасное в этой схеме — она маскируется под реальную господдержку. Вы получаете СМС: «Вашей семье одобрена ежегодная выплата. Перейдите по ссылке, чтобы деньги не сгорели». Вы переходите, открывается сайт, один в один похожий на «Госуслуги». Вводите логин, пароль, код из СМС. Всё. Ваш аккаунт в руках мошенников», — сказал Свищев в беседе с ТАСС.

Он отметил, что основной целью злоумышленников стали семьи с двумя и более детьми, которые ожидают получения положенных мер поддержки. Депутат отметил, что злоумышленники играют на спешке и доверии граждан к государственным выплатам.

Теги: Мошенники

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