В Самарской области с 1 по 10 июня текущего года проведён первый этап операции «Нелегал-2026»

В целях выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, каналов незаконной миграции и их организаторов, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией, на территории Самарской области в период с 1 по 10 июня текущего года проведён первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026».

В мероприятии приняли участие сотрудники областного главка МВД России по Самарской области совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии.

За время проведения операции пресечено порядка 800 нарушений в сфере миграции.

Выявлено 157 незаконно находящихся иностранных граждан, уклонившихся от своевременного выезда за пределы Российской Федерации, а также 173 незаконных трудовых мигранта.

Возбуждено 105 уголовных дел по фактам нарушений миграционного законодательства.

Территориальными органами внутренних дел Самарского региона вынесены решения об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации в отношении 158 иностранных граждан, ещё 146 иностранцам, нарушившим законодательство, ограничен въезд на территорию Российской Федерации.

В ходе рейдовых мероприятий оперативниками установлены и задержаны лица, находившиеся в федеральном, а также международном розыске. Согласно информации, поступившей из отделения Интерпола, сотрудниками полиции установлен и задержан гражданин одной из соседних республик, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Кроме того, сотрудниками полиции в ходе операции задержан гражданин одной из соседних республик, недавно въехавший на территорию Российской Федерации и организовавший совместно с местной жительницей сбыт героина на территории региона. Из незаконного оборота изъяты запрещенные вещества в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Проведение подобных мероприятий на территории Самарской области продолжится.