Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском аэропорту задержаны и отменены 11 рейсов в Москву и Сочи
В самарском аэропорту задержаны и отменены 11 рейсов в Москву и Сочи
Для самарских аграриев упростят расчёт ущерба от ЧС
Для самарских аграриев упростят расчёт ущерба от ЧС
«Мир беспилотников»: старт конкурсного отбора на тематическую смену в Артеке
«Мир беспилотников»: старт конкурсного отбора на тематическую смену в Артеке
Летом спрос на банщиков вырос на 27% за год
Летом спрос на банщиков вырос на 27% за год
Летом каждый десятый россиянин ест по ночам
Летом каждый десятый россиянин ест по ночам
Россиянам предрекли рост ставок по семейной ипотеке после 1 июля
Россиянам предрекли рост ставок по семейной ипотеке после 1 июля
57 социально значимых проектов из Самарской области получили президентские гранты
57 социально значимых проектов из Самарской области получили президентские гранты
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области с 1 по 10 июня текущего года проведён первый этап операции «Нелегал-2026»

265
В Самарской области с 1 по 10 июня текущего года проведён первый этап операции «Нелегал-2026»

В целях выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, каналов незаконной миграции и их организаторов, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией, на территории Самарской области в период с 1 по 10 июня текущего года проведён первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026».

В мероприятии приняли участие сотрудники областного главка МВД России по Самарской области совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии.

За время проведения операции пресечено порядка 800 нарушений в сфере миграции.

Выявлено 157 незаконно находящихся иностранных граждан, уклонившихся от своевременного выезда за пределы Российской Федерации, а также 173 незаконных трудовых мигранта.

Возбуждено 105 уголовных дел по фактам нарушений миграционного законодательства.

Территориальными органами внутренних дел Самарского региона вынесены решения об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации в отношении 158 иностранных граждан, ещё 146 иностранцам, нарушившим законодательство, ограничен въезд на территорию Российской Федерации.

В ходе рейдовых мероприятий оперативниками установлены и задержаны лица, находившиеся в федеральном, а также международном розыске. Согласно информации, поступившей из отделения Интерпола, сотрудниками полиции установлен и задержан гражданин одной из соседних республик, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Кроме того, сотрудниками полиции в ходе операции задержан гражданин одной из соседних республик, недавно въехавший на территорию Российской Федерации и организовавший совместно с местной жительницей сбыт героина на территории региона. Из незаконного оборота изъяты запрещенные вещества в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Проведение подобных мероприятий на территории Самарской области продолжится.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
146
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
142
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
249
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
552
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
582
Весь список