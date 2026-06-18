«ТопБЛОГ» приглашает авторов из Самарской области в Академию стратегических коммуникаций

Авторы контента, журналисты, редакторы, продюсеры и медиаспециалисты из Самарской области смогут принять участие в спецнаправлении «Медиакультура и личный бренд» Академии стратегических коммуникаций. Направление разработано Всероссийским проектом «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» . Для участников – это шанс перенять опыт ведущих экспертов государственных и бизнес-организаций в сфере медиа и стать частью профессионального сообщества медиаспециалистов, готовых формировать новые стандарты коммуникации в российской цифровой среде. Прием заявок открыт до 15 июля.

Академия стратегических коммуникаций – первая в России федеральная программа подготовки государственно ориентированных управленцев в сфере медиа. Ее главная цель – формирование кадрового резерва медиаменеджеров, способных работать в логике национальных приоритетов и стратегических целей развития страны. Участники погружаются в современную медиасреду, изучают инструменты медиааналитики и медиакультуры, работают с цифровыми продуктами и аудиторией, осваивают практики управления информационными рисками и построения устойчивых коммуникационных стратегий.

Спецнаправление «Медиакультура и личный бренд», разработанное совместно со Всероссийским проектом «ТопБЛОГ», посвящено развитию современных авторов и медиаспециалистов, которые готовы усиливать свое влияние через качественный контент, профессиональную репутацию и ответственную коммуникацию. Участники научатся формировать вокруг себя сообщества, выстраивать доверие аудитории и работать со смыслами в цифровой среде. Присоединиться к направлению могут жители Российской Федерации и иностранных государств старше 18 лет. Подать заявку можно на цифровой платформе «Россия – страна возможностей» до 15 июля.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил: «За пять лет проект «ТопБЛОГ» объединил более 300 тысяч авторов из всех регионов России и десятков стран мира. Многие участники проекта смогли выстроить успешную медиакарьеру, собрать многомиллионную аудиторию, создать собственные медиа, реализовать масштабные общественные инициативы и получить поддержку крупнейших организаций страны. Сегодня медиа становятся пространством формирования смыслов, а значит, растет роль тех, кто создает содержательный и качественный контент. Академия стратегических коммуникаций дает возможность получить современные знания, найти единомышленников и стать частью сообщества людей, которые будут определять развитие медиасферы страны в ближайшие годы».

Обучение по направлению пройдет в несколько этапов. Сначала участникам предстоит освоить установочный онлайн-курс Академии стратегических коммуникаций, после чего они смогут перейти к программе проекта «ТопБЛОГ». По итогам обучения и выполнения итогового тестирования будет сформирован рейтинг участников. Не более 100 лучших слушателей направления «Медиакультура и личный бренд» получат приглашение на очный образовательный модуль, который пройдет с 6 по 9 августа 2026 года в Калининградской области на базе образовательно-досугового центра в посёлке Донское.

Слушатели программы научатся смотреть на свой блог как на полноценную медиасистему, где тема, аудитория, формат, площадки и регулярность работают на достижение долгосрочных целей. Они смогут определить собственный авторский голос, сформировать сильный личный бренд и понять, как превратить опыт, ценности и мировоззрение в узнаваемый культурный код, который делает автора по-настоящему уникальным.

Отдельное внимание в образовательном курсе проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет уделено профессиональным стандартам работы с информацией. Участники освоят инструменты цифровой журналистики, научатся проверять факты, работать с источниками, создавать качественные материалы и ответственно работать с общественно значимой информацией. Большой блок программы посвящен сторителлингу и драматургии контента. Участники разберут механики создания историй, которые удерживают внимание аудитории, вызывают эмоциональный отклик и становятся основой сильного медиавлияния. Будущие медиалидеры также изучат принципы медиаэтики и информационной ответственности, научатся работать со сложными темами, сохранять профессиональную позицию под давлением и принимать решения в условиях высокой публичности.

Кроме того, программа поможет выстроить стратегический подход к развитию собственных площадок: от создания медиакалендаря и контент-планирования до формирования сообщества единомышленников вокруг своих проектов. Участники узнают, как превращать подписчиков в активное сообщество, выстраивать живой диалог с аудиторией и создавать контент, который остается востребованным в долгосрочной перспективе.

Экспертами направления выступят известные представители медиасферы, креативных индустрий и профессионального сообщества. Среди них – директор Департамента коммуникаций РГГУ, председатель Экспертного совета по креативной экономике Делового совета стран СНГ Анна Горчакова, российский медиаэксперт, руководитель проекта «Люди в культуре», изданий «Типичная Москва» и Daily Moscow, член Союза журналистов РФ Игорь Сумин, сооснователь креативного агентства и продакшна «Громкие рыбы», режиссер Тимур Исмаев, секретарь Союза журналистов РФ, член Общественной палаты РФ, продюсер, медиатехнолог Екатерина Агранович, преподаватель по SMM в РЭУ им. Г.В. Плеханова и НИУ ВШЭ, спикер Digital-Оттепель, Российского общества «Знание», проекта МедиаШУМ, проекта МУЗА от Сбер Федор Жуков, основатель и президент AVRA Ассоциации, эксперт в сфере креативных индустрий и интерактивных технологий Екатерина Филатова, предприниматель, сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб», эксперт по публичным выступлениям, эксперт Росмолодежь.Гранты Артем Ступак.

Направление «Медиакультура и личный бренд» станет точкой входа в профессиональное сообщество авторов и медиаспециалистов, которые готовы развиваться вместе с отраслью и формировать новые стандарты коммуникации в цифровой среде.

Организатором программы Академии стратегических коммуникаций выступает Центр развития молодежных медиа «ШУМ», соорганизатор цифровой программы – Президентская платформа «Россия – страна возможностей». «Академия стратегических коммуникаций» реализуется при поддержке Администрации Президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети».