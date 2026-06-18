Выпускники в 2026 году улучшили средний тестовый балл ЕГЭ по четырем предметам

Выпускники в 2026 году улучшили средний тестовый балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по четырем предметам. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Результаты первых ЕГЭ-2026 демонстрируют рост уровня подготовки выпускников. Рособрнадзор в ходе пресс-конференции в среду представил предварительные результаты ЕГЭ 2026 года по литературе, истории, химии и русскому языку», — сказано в сообщении.

Отмечается, что средний балл по русскому языку увеличился с 60,68 до 63,06. Кроме того, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество сдавших экзамен с 638 тыс. до почти 662 тыс. человек. Особенно выросло количество учеников, которые набрали от 61 балла за экзамен и выше. Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский добавил, что 100 баллов по русскому языку получили 108 тыс. человек.

Экзамен по литературе в этом году сдавали меньше выпускников, однако результаты экзамена улучшились, а средний тестовый балл вырос до 63,49. Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе Сергей Зинин подчеркнул, что ученики показали хорошее владение навыком интерпретации художественного текста.

В сообщении ведомства добавили, что средний балл ЕГЭ также вырос и по истории. Средний балл в этом году составил 57,85. Количество участников, набравших от 61 до 100 баллов, увеличилось до 36 тыс. человек— на 10 % больше, чем в прошлом году. Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории Игорь Артасов отметил, что выпускники отлично справились с заданиями на знание Великой Отечественной войны и фактов специальной военной операции на Украине.

Согласно предоставленным результатам, средний бал по химии увеличился до 58,69. Кроме того, отмечается увеличение заинтересованности в предмете — в этом году его сдавали 92 тыс. человек, что на 8% больше количества участников в прошлом году, пишщут "Известия".