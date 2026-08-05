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Предприниматель из Сызрани создает гитары под собственным брендом

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В Самарской области более 10 тысяч предприятий работают в творческом секторе. В их числе — основатели бренда «Милена Мьюзик», супруги Василий и Наталья Пешехоновы из Сызрани.

Креативные индустрии считаются сегодня одним из драйверов экономического развития региона. В Самарской области более 10 тысяч предприятий работают в творческом секторе. В их числе — основатели бренда «Милена Мьюзик», супруги Василий и Наталья Пешехоновы из Сызрани.
Как нередко бывает, творческий бизнес родился из хобби. Будучи музыкантом, Василий Пешехонов решил открыть первый в Сызрани магазин музыкальных инструментов. Параллельно предприниматель начал заниматься реставрацией - покупатели начали приносить инструменты для ремонта. 
«В 2014 году, в период экономического кризиса, пришла мысль создавать свое, потому что появился шанс стать конкурентоспособным на рынке. Я начал изучать массовое производство, ездил по разным городам и странам, и в 2015 году мы с супругой приняли решение о запуске производства», — рассказал Василий Пешехонов о зарождении бренда.
Гитары собственного производства сначала продавали в родном городе, но инструменты под брендом «Милена Мьюзик» быстро приобрели популярность – покупатели появились по всей России и даже за рубежом.
Сегодня мощности предприятия позволяют изготавливать до 100 инструментов в месяц. В ассортименте есть как серийные модели, так и уникальные экземпляры, выполненные на заказ. Как отмечают основатели, гитарных производств в России — единицы, а в Самарской области вообще нет аналогов. 
В период внешнеэкономических изменений, объемы производства спали, но основатели компании с оптимизмом смотрят в будущее и готовы вкладывать в развитие бизнеса. Не обходят стороной и возможности, созданные в регионе государством для представителей креативного бизнеса.
«Мы принимали участие в грантовом конкурсе и стали одними из победителей. Полученные средства мы вложили в покупку ЧПУ-станка, и теперь всю первичную обработку наших гитар можем производить на этом оборудовании», — отметил основатель бренда.
Конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий ежегодно проводится министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. В 2026 году сумма гранта была увеличена до 750 тысяч рублей. Победители конкурса могут вложить их в развитие и масштабирование своих бизнес-проектов.
«В Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч субъектов МСП, относящихся к креативному сектору. Они могут претендовать на широкий спектр инструментов: от информационной поддержки до финансирования. Мы видим, как растет вклад креативных предприятий в экономику региона. И наша задача - создавать все условия для их роста, масштабирования и выхода на новые рынки», — рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки. Эта работа ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Сызрань

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