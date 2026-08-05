«Зарядка со стражем порядка»: в Самаре полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции 

В Самаре в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника, полицейские и представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области совместно с «Движением Первых» провели мероприятие с юными жителями региона.

В ходе встречи, направленной на пропаганду здорового образа жизни, сотрудники Управления по работе с личным составом регионального главка МВД и профессиональные спортсмены провели с мальчишками и девчонками веселую эстафету и различные конкурсы.

В свою очередь, специалисты-кинологи подчеркнули, что для полицейских очень важно поддерживать хорошую физическую форму и продемонстрировали детям навыки служебных собак, рассказав об особенностях их дрессировки.

Кроме того, общественник Денис Новиков поговорил с ребятами о пользе физических упражнений.

После этого ребятам вручили в подарок спортивный инвентарь и по инициативе главного организатора мероприятия - представителя Общественного совета при областном главке Павла Козина организовали для них и их родителей увлекательную прогулку по Волге, в ходе которой сотрудники Госавтоинспекции провели для участников занимательные мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов.

Денис Новиков отметил: «Подобные спортивные акции являются эффективным форматом профилактической работы. Ребята охотно вовлекаются в подобные мероприятия, а значит, такой живой контакт напрямую влияет на снижение правонарушений среди несовершеннолетних и укрепляет доверие к органам внутренних дел. Это наш общий вклад в здоровое и безопасное будущее», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области