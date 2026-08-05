САТОБ: премьера к 120-летию Дмитрия Шостаковича - опера «Нос»

6 сентября в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках VII Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» пройдет премьера оперы Д.Д. Шостаковича «Нос» (12+). Дирижёр-постановщик – Павел Смелков, дирижёр – Евгений Хохлов, режиссёр-постановщик – Ксения Шостакович, художник-постановщик и художник по костюмам – Юлиана Лайкова.

Представьте себе утро, когда вы обнаруживаете, что часть вас исчезла, да ещё и начала вести собственную, куда более успешную жизнь. Именно с такой сюрреалистичной, но удивительно знакомой завязки разворачивается опера Дмитрия Шостаковича «Нос» – произведение, которое, несмотря на свою почти столетнюю историю, звучит невероятно остро и актуально сегодня.

В 1928 году молодой Дмитрий Шостакович, которому едва исполнилось 22 года, представил миру оперу, ставшую ярким манифестом авангарда и остроумного обличения. Основанная на одноимённой повести Николая Гоголя, «Нос» – это не просто череда забавных недоразумений. Это едкое высмеивание бюрократической системы, погони за чинами и статусом, а также утраты собственной индивидуальности в стремлении к внешним атрибутам. Шостакович, с присущим ему талантом, воплощает этот абсурд в изобретательной и энергичной музыке, наполненной пародиями, гротеском и неожиданными поворотами. Здесь нет места скуке: стремительные сцены, яркие персонажи, музыкальные шутки и драматические моменты сменяют друг друга, создавая калейдоскоп эмоций.

«Нос» – это опера, которая заставляет смеяться над собой и окружающим миром, но при этом побуждает к глубоким размышлениям. Она напоминает нам о том, как легко потерять себя в погоне за иллюзиями, и как важно сохранять свою человечность, даже когда реальность кажется совершенно абсурдной.

Премьерный показ также состоится 8 сентября в 18:30.

Дмитрий Шостакович (1906-1975)

Либретто Евгения Замятина, Александра Прейса, Георгия Ионина, Дмитрия Шостаковича по одноимённой повести Николая Гоголя «Нос»

Мировая премьера: 18 января 1930 года, Ленинград

СОЗДАТЕЛИ СПЕКТАКЛЯ:

Дирижёр-постановщик – Павел Смелков

Дирижёр – Евгений Хохлов

Музыкальный консультант – народная артистка России Ирина Соболева

Ассистент дирижёра – Алишер Бабаев

Режиссёр-постановщик – Ксения Шостакович

Художник-постановщик и художник по костюмам – Юлиана Лайкова

Художник по свету – заслуженный деятель культуры Санкт-Петербурга, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Денис Солнцев

Режиссёр по пластике – Екатерина Зеленская

Главный хормейстер – Максим Пожидаев

Фото: пресс-служба САТОБ