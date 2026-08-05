В Яндекс Картах появились готовые маршруты для прогулок по Самаре с аудиогидом

Туристическая инфраструктура Самарской области активно развивается за счет внедрения современных цифровых решений в туристическую инфраструктуру. Теперь планировать и осуществлять прогулки по столице региона стало еще проще: в приложении Яндекс Карты появились готовые тематические маршруты, такие как «Самара у воды: путешествие вдоль Волги», «Самара архитектурная: путешествие сквозь века» или «Многослойная Самара: искусство и история». Каждый маршрут сопровождается описанием, фотографиями и аудиогидом – можно устроить себе настоящую экскурсию.

Одним из преимуществ данного цифрового сервиса является его способность гибко адаптироваться под индивидуальные потребности каждого гостя. Искусственный интеллект анализирует наиболее интересные точки города, объединяет их в гармоничные тематические группы и генерируют увлекательный рассказ о каждом месте. Пользователи могут самостоятельно настраивать свое путешествие, выбирая маршрут по продолжительности, тематике или конкретному району. Всего пользователям уже доступно более 400 прогулок в 36 городах страны – список будет расширяться.

Проект реализован, в том числе в рамках соглашения о партнерстве между Правительством Самарской области и сервисом Яндекс Путешествия, которое направлено на повышение туристической привлекательности региона и внедрение современных цифровых технологий в отрасль туризма.

Фото: министерство туризма Самарской области