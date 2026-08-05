Драматический театр «Грань» начнет новый театральный сезон премьерой спектакля «Жили-Были»

7 августа Драматический театр «Грань» откроет свой новый театральный сезон премьерой спектакля «Жили-Были» 6+ (история для детей от 5 до 150 лет) по оригинальной пьесе Владимира Бирюкова.



Легкую иронию и поэтичность новой постановки смогут оценить, как взрослые, так и дети. И всех без исключения повеселят комичные и нелепые ситуации, в которые попадают герои.



Если маленького зрителя в новом спектакле заинтересует лихо закрученный сюжет, в котором можно угадать одну из русских сказок, то взрослый зритель по достоинству оценит авторские куклы, созданные по эскизам заслуженного художника России, художника-постановщика театра кукол им. Сергея Образцова – Виктора Никоненко.



Куклы создавались мастером Натальей Голубевой из натуральных материалов: кожи, замши и дерева. Их конструкция такова, что кукольные герои кажутся почти живыми. Они невероятно подвижны, принимают самые разные позы, порой весьма комичные.



Вхождение в спектакль «Жили-Были» начнется незаметно. Зрители станут свидетелями того, как сталкиваются обыденность и фантазия; реальное и чудесное. Просто два героя в какой-то момент начнут играть, а точнее создавать спектакль прямо на глазах у зрителей. Главное, успеть включиться в эту игру.



Роли исполнят Кирилл Стерликов и Ильдар Насыров. Стоит сказать, что у актеров и кукольных персонажей существуют отдельные сюжетные линии.

Фото: минкульт СО