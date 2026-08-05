Ночью в Октябрьске горел частный жилой дом

Сегодня ночью в городском округе Октябрьск произошел пожар на улице Прибрежной, о чем в 2 часа 11 минут в пожарно-спасательную часть № 106 пожарно-спасательного отряда № 37 филиала областного ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 106 и 173 Отряда № 37.

По прибытии было установлено, что на площади 60 квадратных метров горит частный жилой дом. Незамедлительно к очагу возгорания были поданы 3 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.

В 2 часа 45 минут была объявлена локализация пожара. Полная ликвидация пожара зафиксирована в 3 часа 5 минут.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Фото: ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».