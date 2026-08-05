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Диетолог назвала подходящие продукты в условиях аномальной жары

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Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева посоветовала огурцы и кефир для охлаждения в зной.

В условиях аномальной жары организм перераспределяет ресурсы, замедляя пищеварение, поэтому рацион должен минимизировать тепловыделение и восполнять потерю электролитов. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, пишут "Известия".

Основу меню должны составлять овощи с высоким содержанием воды, такие как огурцы, сельдерей и шпинат, а из белковых продуктов предпочтение стоит отдать белой рыбе, морепродуктам и яйцам. Также диетолог рекомендовала включить в рацион кисломолочные продукты — для поддержки микрофлоры — и цельнозерновые крупы в холодном виде.

В жару категорически не рекомендуется употреблять красное жареное мясо, фастфуд, блюда с майонезом и сливочными соусами, а также избыточно соленые продукты и салаты длительного хранения, которые могут стать источником бактерий. Отдельно Лебедева отметила, что кондитерские изделия с кремом и дрожжевая выпечка также попадают в стоп-лист.

«В стоп-лист попадают красное жареное мясо (стейки, шашлык), фастфуд, блюда со сливочными соусами, майонезом и сметаной, так как жиры замедляют эвакуацию пищи из желудка, вызывая тяжесть и сонливость. Избыточно соленые продукты — копчености, маринады и твердые сыры — задерживают воду, провоцируя внутренние отеки и повышая артериальное давление у гипертоников», — отметила она.

Диетолог посоветовала пить воду комнатной температуры. Горячий чай, по ее словам, действительно помогает охладиться за счет стимуляции потоотделения, однако оптимальным выбором остаются прохладные напитки. Пить воду в течение дня необходимо равномерно и небольшими глотками.

«Эффективно восстанавливают баланс вода с лимоном, мятой и огурцом, зеленый чай, травяные настои (мята, мелисса) без сахара, а также молочная сыворотка или тан/айран без избытка соли», — посоветовала эксперт.

Теги: Медицина

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