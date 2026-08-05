В Кинельском районе возводят новый ФАП

Модульное здание подразделения Кинельской центральной районной больницы возводится в селе Грачёвка. В настоящее время выполняются работы второго этапа – готовность объекта составляет около 40%.

Новый ФАП будет расположен рядом с федеральной трассой – это значительно удобнее для пациентов и обеспечит лёгкий доступ к медпомощи в любое время года. К подразделению прикреплено 86 постоянных жителей села, а в летний период количество обращений увеличивается за счёт дачников.

«В новом здании будут совершенно другие условия. Для сельских жителей, особенно для пожилых, это очень важно - получать помощь в тепле и комфорте. Все с нетерпением ждут открытия», – рассказала фельдшер Тамара Кагарова.

Возведение новых объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО