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В Самарской Детской художественной школе им. Г.Е. Зингера обновили материальную базу

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В 2026 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» Детская художественная школа имени Г.Е. Зингера получила современное оснащение.

В 2026 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» Детская художественная школа имени Г.Е. Зингера получила современное оснащение.

Модернизация материально-технической базы открывает перед юными художниками новые возможности для обучения и творческого роста.

В рамках обновления в школе установлены 6 интерактивных панелей. Это современное оборудование делает занятия более наглядными и увлекательными. Преподаватели смогут демонстрировать произведения искусства в высоком разрешении, детально разбирать композиции и техники великих мастеров, а также проводить интерактивные лекции, что значительно повысит интерес учеников к изобразительному искусству.

Особое внимание уделено пополнению учебных материалов. В библиотеку школы поступило 22 новых учебных пособия по живописи, рисунку и анатомии. Эти издания помогут учащимся глубже освоить академические основы, изучить пропорции и законы построения формы, что станет надежной базой для их будущих работ.

Не остался без внимания и натюрмортный фонд школы. Манекены птиц в статичных позах позволяют изучать построение, пластику и характер линий, что особенно ценно при освоении анималистического жанра.
Преподаватели и учащиеся школы уже высоко оценили новое оборудование, которое делает процесс обучения более разнообразным и современным, позволяет детям не бояться экспериментировать и воплощать самые смелые идеи.

«Участие в национальном проекте «Семья» позволит Детской художественной школе имени Г.Е. Зингера обеспечить современный уровень подготовки учащихся, создавать необходимые условия для реализации творческого потенциала детей и выполнить требования государственных стандартов к материально-техническому оснащению образовательного процесса», - делится директор школы Екатерина Михайловна Кудашова.

В этом году за счет федеральный и региональных средств 11 образовательных организаций в сфере культуры будут оснащены современным оборудованием, учебными материалами и музыкальными инструментами.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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