В СОУНБ рассказали о развитии хлебопечения в регионе

5 августа в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась вторая экскурсия «Хлебные рекорды». Юные читатели узнали о том, как Самара получила статус мирового центра по переработке зерна и продаже муки, а также о других «хлебных» достижениях Губернии.

Так, например, гости экскурсии познакомились с историей купеческой семьи Шихобаловых и их значительным вкладом в развитие пищевой промышленности Самары. Благодаря ним, в 1885 и 1889 годах появились первые паровые мельницы, а Павел Шихобалов, используя новейшие достижения техники начала XX века, построил шестиэтажную мельницу. Его высокосортная мука стала известна по всей России и экспортировалась в Среднюю Азию.

«Только представьте, Шихобаловым принадлежали огромные земельные угодья на юге области, то есть они выращивали пшеницу, перерабатывали зерно, мололи муку, продавали и выстраивали логистику. Этот невероятной сложности и мощи "холдинг", как сказали бы сейчас, был делом рук нескольких поколений одной семьи. А сколько Шихобаловы сделали для благоустройства и культурного развития Самары – и не сосчитать!», – рассказала сотрудник отдела развития СОУНБ Мария Пашинина.

Также участники экскурсии узнали о наследии промышленников XIX-XX веков. В Самаре до сих пор пекут хлеб по дореволюционным рецептам, сохранился секрет уникального пирога, «лепёшечника», который можно было попробовать только на территории Губернии. Некоторые предприятия, которые образовались в те годы, продолжают работать на благо Самарской области.

Экскурсия «Хлебные рекорды» прошла в рамках проекта «Самарская губерния в лицах»: к 175-летию Самарской губернии». Своими впечатлениями участники поделились на чаепитии со свежими пирогами и булочками от «Хлебозавода №5».

Фото: пресс-служба СОУНБ