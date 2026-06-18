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В Самарской области в семье родился одиннадцатый ребенок

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В Самарской области в семье родился одиннадцатый ребенок

В многодетной семье Владимира и Светланы Пукиш из Кинеля произошло радостное событие - супруги стали родителями в одиннадцатый раз. У них родилась дочь, которую назвали редким и красивым именем Раиса. Теперь в семье Пукиш 8 дочек и 3 сыночка.

Имя для новорождённой выбирали дружно: старшая дочь Маша заранее изучила словари и предложила родителям вариант, который пришёлся по душе и маме, и папе. Глава семейства Владимир Пукиш признаётся, что каждая выписка супруги из родильного дома - волнительный и трепетный момент для всей семьи.

Мама одиннадцати детей Светлана Пукиш рассказывает, что с юности мечтала о большой семье. Она и сама выросла в многодетной, будучи 15-м ребёнком у своих родителей. «Я всегда говорила - у меня будет 10 детей. Но Бог дал одиннадцатого. Всегда хотели, чтобы у родителей собирались и внуки, и племянники. Это очень здорово», - поделилась Светлана.

За достойное воспитание детей супруги неоднократно отмечены высокими наградами. Светлана Пукиш награждена знаком отличия «Материнская доблесть» II степени, Владимир - знаком «Во славу отцовства». Кроме того, семья удостоена медали ордена «Родительская слава».

«Мы гордимся многодетными семьями, которые проживают на территории Самарской области. В 2026 году у нас уже родилось 8 детей в семьях, где воспитывается 10 и более детей. Мы стараемся сделать всё, чтобы семьи Самарской области были счастливыми и дружными», - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

На сегодняшний день в регионе для семей с детьми, в том числе многодетных, действует более 40 мер социальной поддержки. Среди них - компенсация расходов на оплату ЖКУ, ежегодная выплата на покупку школьной формы, а также компенсация 50% стоимости обучения детей из многодетных семей в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Напомним, что губернатор Вячеслав Федорищев объявил в Самарской области Десятилетие многодетной семьи, как ключевое направление работы региона в сфере поддержки детей и семей с детьми.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

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