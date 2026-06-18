почти половина молодых специалистов переезжали ради работы или задумывались о релокации

Авито Работа совместно с Авито Рекламой провели опрос среди более чем 7 000 работающих россиян и выяснили, что за последние три года возможность переезда в другой город ради работы суммарно рассматривали 44% сотрудников. Каждый пятый (20%) серьезно изучал такой вариант, 16% думали о переезде, но отказались, а 8% уже сменили место жительства ради новой работы. Главным мотивом для переезда остается возможность увеличить доход: именно более высокую зарплату чаще всего называли ключевой причиной для релокации (21%).

Чаще всего за последние три года по работе переезжали ремесленные мастера, создающие товары ручной работы, портные и сапожники (16%), топ-менеджеры (15%), обслуживающий персонал в общепите (15%), сотрудники маркетинга и PR (14%)

Главным поводом для переезда россияне называют возможность получать более высокую зарплату (21%)

При планировании переезда главным критерием остается уровень предлагаемой зарплаты на новом месте работы. Его назвали самым важным фактором четверть (25%) респондентов.

Представители поколения Z остаются самой мобильной группой на рынке труда. Среди россиян 18–24 лет уже переезжали ради работы 13% респондентов против 8% в среднем по выборке, а более трети (36%) серьезно рассматривали переезд или планируют его в будущем.

Абсолютное большинство (80%) из тех, кто думал о переезде ради работы, признают, что реклама оказала влияние на их решение рассмотреть релокацию по работе.

Чаще всего подходящую рекламу вакансий при планировании переезда пользователи видят на сайтах с объявлениями (37%) и в поисковых системах (36%). Почти треть (32%) респондентов узнают о таких возможностях от друзей, коллег и родственников, еще 31% — из социальных сетей.