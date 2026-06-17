каждый второй житель Самары будет готовить смузи и мороженое дома

В некоторых городах России уже наступила жаркая погода, и многие уже ищут способы охладиться. Аналитики Авито провели опрос и узнали, что каждый второй житель Самары готовит летом освежающие напитки, и 9 из 10 респондентов планируют в этом сезоне купить для этого специальную технику.

Каждый второй житель Самары (56%), спасаясь от жары, планирует готовить летом мороженое, смузи, свежевыжатые соки. В основном это молодежь 18-24 лет. Еще 15% тоже могут приготовить что подобное, но редко, а 30% предпочитают покупать уже готовые освежающие напитки и десерты.

Это подтверждает и аналитика: так, в мае 2026 года на платформе продажи морожениц выросли на 40% по сравнению прошлым месяцем. При этом в среднем новая мороженица обойдется в 12 000 рублей, а на ресейле — в 8 000 рублей, что позволяет найти товар в отличном состоянии и сэкономить свыше 30%.

Среди тех, кто привык готовить все это самостоятельно, большинство (62%) используют блендер, еще 36% — соковыжималку. У 20% дома есть мороженица. Еще 16% используют шейкер — чаще это зумеры (21%). У 13% есть ледогенератор, а у 4% — сифон для газирования напитков.

Большинство опрошенных (62%) готовят с помощью такой техники несколько раз в неделю, а 10% из них — каждый день. В основном ее покупают исключительно из-за осознанной надобности (43%) — реже совершить такое приобретение мотивируют скидки и акции (25%), советы друзей и близких (5%), а также тренды в соцсетях (2%).

Примечательно, что купить что-то для приготовления освежающих напитков и десертов в этом сезоне планируют почти 9 из 10 респондентов. В среднем потратить на такую технику опрошенные хотели бы 6 600 рублей. 31% хотят уложиться в 3 000 рублей, 28% — в сумму от 3 000 до 7 000 рублей. Еще 19% готовы потратить от 7 000 до 15 000 рублей, а 6% — больше этих сумм.

При выборе такой техники в основном ориентируются на цену (50%), а также мощность и производительность (44%). Примечательно, что первый фактор важнее мужчинам, а второй — женщинам. Также среди важных факторов — простота мытья и ухода за техникой (51%) и ее компактность (32%). Дизайн отметили лишь 3%, но он оказался важен 12% молодых людей 18-24 лет.