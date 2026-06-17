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Бывший тренер «Крыльев Советов» снова остался без работы

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Бывший тренер «Крыльев Советов» снова остался без работы

Белорусский футбольный клуб «МЛ Витебск» остался без главного тренера. Об этом представители коллектива сообщили во вторник, 16 июня, пишет 63.ру.

«Главный тренер „МЛ Витебск“ Магомед Адиев, а также его помощник Филипп Соколинский отстранены от тренировок с командой. Исполняющим обязанности назначен наш капитан Сергей Баланович», — сообщили в «МЛ Витебск».

В последний год в карьере Магомеда Адиева наступили не самые лучшие времена. С лета 2025 года он тренировал самарские «Крылья Советов». Контракт с ним был рассчитан на один год с возможностью продления. Однако 1 апреля 2026 года, накануне важной игры в рамках Российской Премьер-лиги, тренера уволили. Его место занял Сергей Булатов.

Новое место работы специалист из Чечни искал недолго. Уже в конце апреля его пригласили возглавить тренерский штаб в «МЛ Витебск». Под его руководством чемпион страны 2025 года провел 7 матчей, в которых одержала 4 победы. Еще два матча белорусы проиграли, и один закончили с ничейным результатом. После 11 туров чемпионата страны «МЛ Витебск» занимает промежуточное второе место в чемпионате страны.

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