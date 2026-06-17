Лариса Долина предъявила обманувшему ее жителю Тольятти и его соучастникам иск на 176,1 млн рублей

Лефортовский районный суд Москвы рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной к четырем осужденным за мошенничество, один из них - житель Тольятти. Об этом 16 июня 2026 года сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Жителя Тольятти вместе с сообщниками осудили в ноябре 2025 года за то, что они похитили средства и недвижимое имущество певицы и других жителей РФ на сумму более 317,6 млн руб. Мошенники получили от 4 до 7 лет лишения свободы и штрафы на суммы от 900 тыс. до 1 млн руб.

Тогда же за Ларисой Долиной было признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда в указанном размере. В июне 2026 года она подала иск ко всем четырем осужденным. Разбирательство назначено на 25 июня, пишет СитиТраффик.