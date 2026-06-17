81% работающих самарцев успевают за рабочий день сделать все запланированные дела

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.



Большинство трудоустроенных самарцев (81%) успевают за рабочий день сделать все запланированные дела. 12% не справляются («Коллеги постоянно отвлекают»; «Чем больше делаешь, тем больше задач дают в следующий раз. Это выматывает»; «Всегда появляются более срочные задачи»).



Женщины чаще мужчин отчитываются о полной реализации планов: 83% против 79% соответственно. Среди респондентов со средним профессиональным образованием все рабочие дела успевают сделать 86%, с высшим — 75%. Самая высокая продуктивность зафиксирована у опрошенных с доходом от 100 до 150 тысяч рублей (88%).



Наиболее собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры — по 89% из них успевают выполнить все профессиональные задачи. Высокие показатели также у администраторов и экономистов (по 85%), секретарей и продавцов (по 83%), водителей (82%), врачей и менеджеров по работе с клиентами (по 80%). А вот аналитики (74%), дизайнеры и эйчары (по 76%), инженеры и кладовщики (по 77%), а также IT-специалисты (78%) реже других сообщают, что укладываются в рабочий график.



Время проведения: 25 мая — 10 июня 2026 года