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52% жительниц Самары оценивают интеллект мужчины по его любимым фильмам

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52% жительниц Самары оценивают интеллект мужчины по его любимым фильмам

15 июня 1960 года состоялась мировая премьера фильма «Квартира», а 22 июня исполняется 120 лет со дня рождения его режиссёра Билли Уайлдера. «Квартира» считается одной из самых влиятельных картин об отношениях в истории кино и до сих пор остаётся ориентиром для режиссёров и сценаристов. В частности, режиссёр Сэм Мендес неоднократно называл фильм одним из источников вдохновения при работе над «Красотой по-американски». К этим датам онлайн-кинотеатр «КИОН» и дейтинг-сервис Mamba решили выяснить, что любимые фильмы, сериалы и режиссёры могут рассказать о человеке и влияют ли они на привлекательность потенциального партнёра.

Оказалось, что кино давно стало частью дейтинга. На фильмы и режиссёров, указанных в анкете, хотя бы иногда обращают внимание 76% мужчин и 83% женщин. При этом 13% представителей обоих полов признались, что смотрят на эту информацию всегда.

Для большинства жителей Самары совпадение предпочтений в кино остаётся важным фактором совместимости. Так считают 55% мужчин и 58,5% женщин. При этом 26% мужчин и 25,6% женщин уверены, что различия могут быть полезны для отношений, помогая узнавать новое и расширять кругозор.

Кино нередко становится способом быстро понять собеседника. Более половины женщин и 39,9% мужчин считают, что предпочтения в кино позволяют оценить уровень интеллекта и кругозора человека. Для 24% женщин и 20,9% мужчин это ещё и индикатор жизненных ценностей. Ещё около 23% респондентов обоих полов видят в таких предпочтениях признак того, насколько интересным человеком окажется потенциальный партнёр.

В рейтинге режиссёров, которые сегодня ассоциируются у жителей Самары с хорошим вкусом, лидирует Квентин Тарантино. В первую шестёрку также вошли Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг. При этом 33,6% участников опроса уверены, что режиссёрские предпочтения сами по себе не могут служить показателем хорошего вкуса.

Интересно, что критерии хорошего вкуса у мужчин и женщин различаются. Мужчины чаще связывают его с содержанием фильма и глубиной идей, тогда как женщины обращают больше внимания на авторский почерк режиссёра, интеллектуальность и культурную значимость его работ.

Отвечая на вопрос о том, где сегодня снимают самое интересное и необычное кино, жители Самары чаще всего называли Россию (52,9%) и США (46,5%). Следом идут Франция (21%) и Великобритания (17,8%). Среди дополнительных предпочтений мужчины чаще выделяли южнокорейский кинематограф, а женщины — скандинавский.

Любимые жанры тоже влияют на восприятие потенциального партнёра. Мужчинам чаще нравятся женщины, которые смотрят комедии (43,4%), фантастику (26,8%) и романтические фильмы (29%). Такие собеседницы кажутся им более интересными (33,4%) и эмоционально зрелыми (18,9%).

Женщины чаще симпатизируют мужчинам, которые предпочитают комедии (44,8%), исторические фильмы (32%) и романтическое кино (32,6%). По их мнению, такие люди чаще оказываются интересными собеседниками (49,3%) и производят впечатление более глубоких личностей (25%).

Разговоры о кино действительно способны повлиять на отношения. 37% участников исследования хотя бы раз меняли мнение о потенциальном партнёре после обсуждения фильмов или сериалов. Причём женщины чаще признавались, что подобный разговор приводил к разочарованию: в худшую сторону мнение менялось у 19,6% женщин против 15% мужчин.

Среди главных кинематографических ред-флагов жители Самары называют отсутствие интереса к кино вообще. Такой ответ выбрали 36% мужчин и 46% женщин. Настороженность также вызывают люди, которые смотрят только сериалы, а также те, кто ограничивается одним жанром. В целом участникам опроса больше нравятся люди с широким кругом киноинтересов и открытостью к разным жанрам.

Несмотря на любовь к кинематографу, поход в кинотеатр остаётся не самым очевидным сценарием для первого свидания. На такой формат готовы 72,7% мужчин и 70% женщин, однако многие признаются, что кино кажется слишком интимным местом для первой встречи.

Теги: Опрос

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