26% компаний в Самаре стараются удержать сотрудников-пенсионеров

В опросах SuperJob приняли участие представители компаний из города.



В Самаре 36% компаний готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами. Еще 38% работодателей нанимают пенсионеров на отдельные позиции. 26% нанимателей не рассматривают соискателей пенсионного возраста в качестве кандидатов.



Высокий уровень лояльности к соискателям пенсионного возраста сохранился в сферах, испытывающих дефицит кадров. В 14% компаний, принимающих возрастных кандидатов, их рассматривают на любые позиции, если соискатель — опытный специалист. Еще 12% кадровиков заявили, что берут пенсионеров на любые должности. Пенсионеров нанимают квалифицированными рабочими (12%), инженерами (11%), продавцами или менеджерами по продажам (9%), водителями (7%), врачами (6%), уборщиками и охранниками (по 5%). Среди прочих позиций упоминались учителя, средний медицинский персонал, кладовщики, бухгалтеры и повара.



26% компаний стараются удержать сотрудников, вышедших на пенсию. 44% не прилагают никаких усилий к удержанию.



Практика корпоративных пенсионных пакетов действует в каждой пятой компании. Наиболее распространенные меры поддержки — выплаты или подарки к праздникам (12%), материальная помощь и единовременное пособие при выходе на пенсию (по 11%), путевки на санаторно-курортное лечение (6%), а также корпоративные мероприятия (5%).

Время проведения: 4 мая — 5 июня 2026 года