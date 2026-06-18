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Сызранские оперативники раскрыли кражу электроинструментов и задержали ранее судимого подозреваемого

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Сызранские оперативники раскрыли кражу электроинструментов и задержали ранее судимого подозреваемого

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о краже из гаража имущества стоимостью 12,5 тысяч рублей. Со слов женщины, она не проживает постоянно по указанному адресу и несколько месяцев не заходила в надворную постройку.

В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что злоумышленник проник в гараж, повредив навесной замок, после чего похитил болгарку, электропилу, электрический лобзик и зарядное устройство.

Сотрудники уголовного розыска проверили комиссионные магазины и опросили лиц, ранее судимых за имущественные преступления, живущих неподалеку. В одном из ломбардов оперативники обнаружили залоговые договоры на схожие по описанию с похищенными электроинструменты, выданные на имя 24-летнего жителя Сызрани, ранее судимого за имущественные преступления. Полицейские установили места его возможного нахождения, задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ходе опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что заметил отсутствие хозяйки дома, похитил и сбыл в ломбард ее имущество, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, сопряженная с незаконным проникновением в хранилище). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного расследования подозреваемый возместил ущерб потерпевшей. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории города.

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